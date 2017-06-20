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الأقصر تبحث إنشاء كلية للهندسة في طيبة.. "صور"

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مصراوي Masrawy

الأقصر تبحث إنشاء كلية للهندسة في طيبة.. "صور"

11:18 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

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الأقصر - محمد محروس:

أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، إجراء دراسات لعدد من المواقع لبحث إقامة كلية للهندسة بالمحافظة، في إطار استكمال خطوات إنشاء جامعة الأقصر مسستقبلًا، لتكون منارة تعليمية مميزة في المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من المواقع المقترحة، لإقامة كلية الهندسة، برفقة المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة طيبة، ومحسن مصطفى، وكيل وزارة الإسكان في مدينة طيبة، وزار الوفد بعض المنشآت الحديثة التي تصلح لإقامة مؤسسات تعليمية.

ووجه المحافظ بضرورة استغلال المنشآت الجديدة التي تم بناؤها في مدينة طيبة، للاستفادة بها في إقامة صروح تعليمية أو طبية أو مشروعات خدمية لخدمة المواطنين.

كما بحث المحافظ مع رئيس مدينة طيبة عددًا من المشروعات المهمة، التي يجري التنسيق لافتتاحها قريبًا، ومنها أكبر مركز شباب بمدينة طيبة يضم حمام سباحة وملاعب تنس وسلة وكرة قدم وساحات انتظار وصالات رياضية.

وأشاد المحافظ بمستوى المركز وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية منه، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا ليكون متنفسًا حيويًا لأهالي الاقصر ومدينة طيبة.

كما تفقد المحافظ مبني الوحدة الصحية بمنطقة الاسكان الاجتماعي، التي تقع على مساحة 480 فدان، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها، موجهًا بسرعة تجهيزها ومدها بالأطباء لبدء العمل بها وتقديم خدمات الطبية لأهالي مدينة طيبة..

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