الأقصر تبحث إنشاء كلية للهندسة في طيبة.. "صور"
الأقصر تبحث إنشاء كلية للهندسة في طيبة.. "صور"
11:18 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. نرصد استعدادات رفع "علم مصر" على السفينة "أحمد فاضل" بقناة
الأقصر - محمد محروس:
أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، إجراء دراسات لعدد من المواقع لبحث إقامة كلية للهندسة بالمحافظة، في إطار استكمال خطوات إنشاء جامعة الأقصر مسستقبلًا، لتكون منارة تعليمية مميزة في المحافظة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من المواقع المقترحة، لإقامة كلية الهندسة، برفقة المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة طيبة، ومحسن مصطفى، وكيل وزارة الإسكان في مدينة طيبة، وزار الوفد بعض المنشآت الحديثة التي تصلح لإقامة مؤسسات تعليمية.
ووجه المحافظ بضرورة استغلال المنشآت الجديدة التي تم بناؤها في مدينة طيبة، للاستفادة بها في إقامة صروح تعليمية أو طبية أو مشروعات خدمية لخدمة المواطنين.
كما بحث المحافظ مع رئيس مدينة طيبة عددًا من المشروعات المهمة، التي يجري التنسيق لافتتاحها قريبًا، ومنها أكبر مركز شباب بمدينة طيبة يضم حمام سباحة وملاعب تنس وسلة وكرة قدم وساحات انتظار وصالات رياضية.
وأشاد المحافظ بمستوى المركز وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية منه، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا ليكون متنفسًا حيويًا لأهالي الاقصر ومدينة طيبة.
كما تفقد المحافظ مبني الوحدة الصحية بمنطقة الاسكان الاجتماعي، التي تقع على مساحة 480 فدان، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها، موجهًا بسرعة تجهيزها ومدها بالأطباء لبدء العمل بها وتقديم خدمات الطبية لأهالي مدينة طيبة..
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تركيب بلاط الـ"إنترلوك" للحواري
-
ننشر الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني في الأقصر
-
وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالي والإداري في الأقصر
-
بالصور.. محافظ الأقصر يبحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
في أمريكا.. قصة فتاة مصرية اغتالها شاب بعد صلاة القيامأخبار
-
شهود عيان في سقوط موظف "ملاهي المهندسين": "حزام الأمان انفلت"أخبار
-
أب يقتل طفلته بعد اغتصابها في الشرقية.. وأخوها: "شفته وعملت نفسي نايم"أخبار
-
فرحة قتلتها لعبة.. سر "اللفة الخامسة" في سقوط شاب بـ "ملاهي المهندسين"أخبار
-
صورة- التوأم بقميص الأهلي بعد سنوات من الرحيل عن القلعة الحمراءرياضة
-
نشطاء عن محمود حميدة في "مقلب رامز": "برنس في نفسه"فنون