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ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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مصراوي Masrawy

ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة بعد لقاء

11:12 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة

كتب- طه عبيد:

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، القاهرة عائدًا إلى أبو ظبي بعد زيارة للبلاد التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي، أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لمغادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وانتظمت الخدمات الأمنية بمطار القاهرة وفِي الطرق المؤدية إليه.

وحرصت سلطات ميناء القاهرة الجوي على إخلاء ساحات انتظار السيارات أمام صالة الرئاسة تمهيدا لسفر نائب رئيس دولة الإمارات، كما تم تمشيط المنطقة بالكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات.

وأجرى بن زايد، مباحثات مع الرئيس السيسى، انتهت بإصدار بيانا مشتركا أكد "أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية الشقيقة وكذلك المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها". ​

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