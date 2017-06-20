ريال مدريد: لم نتلق أي عروض لرحيل موراتا

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قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، إن النادي الملكي لم يتلقى أي عروض من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع ألفارو موراتا، مهاجم المرينجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح بيريز، خلال تصريحات له نقلها موقع «فور فور تو»، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد لم يتلقى العروض من أجل موراتا، ولا حتى من أجل خاميس رودريجيز وكريستيانو رونالدو، ليضع بالتالي حداً للشائعات التي تتحدث عن تقديم اليونايتد عرضين إلى ثلاثة عروض لضم ألفارو بالرفض بسبب الخلاف على القيمة المالية للصفقة.

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وقال رئيس ريال مدريد : " لم نتلق أية عروض من أجل لاعبينا خلال الصيف الحالي، ولم يطلب أحد التعاقد مع موراتا، أو خاميس، أو رونالدو، نحن نملك فريق قوي، ونسعى إلى تطويرة في الوقت المناسب".

الجدير بالذكر أن موراتا صاحب الـ24 عامًا، يعد أحد أكبر أهداف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد لضمه خلال الميركاتو الجاري، بعد أن عانى المهاجم الإسباني من عدم المشاركة أساسيًا، مع ريال مدريد، حيث أنه لعب 1.872 دقيقة فقط هذا الموسم أحرز خلالهم 20 هدفًا، وصنع 6 آخرين.