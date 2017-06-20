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بيريز يتحدث عن ضم «ميسي» إلى ريال مديد

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بيريز يتحدث عن ضم «ميسي» إلى ريال مديد بيريز يتحدث عن ضم «ميسي» إلى ريال مديد

التحرير

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أبدى فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، ترحيبه بالتعاقد مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الغريم التقليدي برشلونة، خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية، لكنه اعترف باستحالة تحقيق ذلك.

كما أعلن نادي ريال مدريد أمس الإثنين، تنصيب بيريز رئيسًا للنادي للولاية الثالثة على التوالي، ليظل رئيسًا للملكي حتى عام 2021، بعد نجاحه بالتزكية لعدم وجود مرشحين منافسين أمامه بالانتخابات.

وصرح بيريز، لإذاعة "أوندا سيرو" اليوم الثلاثاء قائلًا: "بالتأكيد نود أن نتعاقد مع ليونيل ميسي، ويتواجد في مدريد لكنه أمر مستحيل".

وأضاف: " ميسي بدأ من ناشئي برشلونة، لذلك هذا الأمر لن يحدث".

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ومن المقرر أن يجدد نجم برشلونة لللفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وبراتب سيصل إلى 40 مليون يورو سنويًا.

ةمن ناحية أخرى أكد النجو الأرجنتيني على ترحيبه بالتجديد، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني، ونيته للاعتزال داخل جدرانه.

ويذكر أن ميسي استطاع أن يلعب مع الفريق الأول عام 2004، كما أنه شارك مع خلال 13 موسمًا، وقاد الفريق لتحقيق 30 لقبًا خلال هذه الفترة، بالإضافة لحصده 5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم.

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التحرير

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