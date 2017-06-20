بعد ضياع لقب الهداف.. ليفاندوفسكي يريد الرحيل

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انتشرت في الفترة الماضية عدة تقارير إسبانية، تؤكد رحيل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أكدت التقارير أيضًا عن رغبة إدارة الفريق الإسباني في ضم اللاعب، خاصة بعض ظهور بعض أحاديث عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي الملكي بسبب مشكلة الضرائب.

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وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن البولندي صاحب الـ28 عامًا، لا يعيش فترة جيدة مع الفريق، ويريد الرحيل عن صفوف البافاري، خاصة بعد ضياع لقب هداف الدوري الموسم المنقضي، حيث نجح الجابوني بيير أوباميانج مهاجم فريق بروسيا دورتموند من خطف هداف الدوري برصيد 31 هدفًا، متفوقًا على ليفاندوفسكي بهدف وحيد.

وأضافت الصحيفة ان ليفاندوفسكي سجل 43 هدفًا في 47 مباراة مع بايرن الموسم الماضي، وهو ضمن أفضل مهاجمي العالم، وسوف يكلف خزائن مدريد حوالي80 مليون يورو.