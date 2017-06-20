جوهرة سيلتيك على رادار إيفرتون في «الميركاتو»

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ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي إيفرتون، يرغب في التعاقد مع الفرنسي، موسى ديمبيلي، مهاجم سيلتيك الاسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت سكاي سبورتس أن رغبة نادي سيلتيك هي الإبقاء على ديمبيلي لموسم آخر، رغم صعوبة مقاومة إغراء الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن النادي دفع 400 ألف جنيه إسترليني فقط لضم المهاجم الفرنسي من فولهام، قبل 12 شهرًا.

وبحسب الشبكة، فإن كومان ينوي إقناع ديمبيلي، صاحب الـ20 عامًا، بالانضمام إلى صفوف إيفرتون، من خلال ضمان مقعد له في تشكيلة الفريق الأساسية.

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الجدير بالذكر أن ديمبيلي، الذي يعد جوهرة سيليتك، يلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل كل العديد من الأندية الأوروبية: تشيلسي، وأرسنال، ومانشستر يونايتد، وبوروسيا دورتموند، وبايرن ميونيخ، وبرشلونة، ويوفنتوس، وميلان.