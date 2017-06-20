التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد في دوري الأبطال

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، على ملامح تشكيل فريقه والذي سيواجه نظيره الوداد المغربي، على ملعب محمد الخامس، بالدار البيضاء، في إطار الجولة الرابعة، بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

- حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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- خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

- خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية (حسام غالي)، عبد الله السعيد.

- خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، جونيور أجاي.