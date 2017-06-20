الأهلي يسعى لخطف بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال عبر بوابة الوداد

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره الوداد المغربي، الساعة الواحدة من صباح غدًا، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا 2017.

الأهلي يمتلك 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالبطولة بالتساوي مع فريق زاناكو الزامبي، ولكن الأحمر يملك فرصة للتأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي بغض النظر عن نتائجه في الجولتين الخامسة والسادسة أمام زاناكو في زامبيا، والقطن في ملعب برج العرب.

في حالة تحقيق الأهلي الفوز على الوداد بالمغرب، فإنه سيصل إلى النقطة العاشرة بالمجموعة ويضمن التأهل رسمًيا إلى الدور التالي، لأن كلًا من الوداد والقطن لن يتمكنا وقتها من جمع 10 نقاط في دوري المجموعات.

تاريخ المواجهات

يشهد تاريخ مواجهات الأهلي والأندية المغربية تفوقًا للأحمر، حيث تقابلا في 18 مباراة بالبطولات الإفريقية وحقق الأهلي 7 إنتصارات، بينما خسر 4 مرات وسيطر التعادل على 7 مواجهات.

وسبق أن تقابل الأهلي في البطولات الإفريقية مع 6 أندية مغربية هي الوداد والرجاء والدفاع الحسني الجديدي والجيش المغربي وكلاس كازابلانكا.

ويملك الأهلي سجلًا رائعًا أمام منافسه الوداد، حيث سبق أن تقابلا في ثلاث نسخ من بطولة دوري أبطال إفريقيا أعوام 2011 و2016 و2017.

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الأهلي x الوداد 2011

المواجهة الأولى جاءت في نسخة 2011 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، وأحرز أهداف الأحمر وائل جمعة ودومينيك دا سيلف وعماد متعب.

المواجهة الثانية كانت مباراة العودة في المغرب، فقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وأحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

الأهلي x الوداد 2016

المواجهة الثالثة جاءت في نسخة 2016 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الأهلي في المواجهة الرابعة في مباراة العودة بالمغرب بهدف رامي ربيعة.

المواجهة الخامسة جاءت في النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال، وانتهت المباراة الأولي بتفوق الأهلي في برج العرب بهدفين دون مقابل أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي.

يأتي ترتيب المجموعة الرابعة بتصدر النادي الأهلي برصيد 7 نقاط متساويًا مع فريق زاناكو الزامبي بنفس الرصيد، ويأتي فريق الوداد البيضاوي المغربي في المكز الثالث برصيد ثلاثة نقاط، ويتزيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة دون نقاط.