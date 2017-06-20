سموحة يأمل في خطف الصدارة خارج الديار

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في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يحل فريق سموحة ضيفًا اليوم على فريق هلال الأبيض السوداني، على ملعب الأبيض، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي نفس المجموعة أيضًا، يواجه فريق ريكرياتيفو دو ليبولو الكونغولي صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، نظيره زيسكو يونايتد الزامبي المتصدر برصيد 6 نقاط، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يدخل سموحة المباراة بقيادة مدربه مؤمن سليمان، سعيًا وراء الثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة، حيث انه يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعهما خلال 3 مباريات، إذ تلقى هزيمة في اول لقاء له أمام فريق زيكسو خارج أرضه بنتيجة 1-0، ونجح في الفوز أمام فريق ريكرياتيفو داخل أرضه بهدفين دون رد، وتعادل أمام هلال الأبيض في مباراة الذهاب بهدف لمثله.

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في المقابل لعب أيضا هلال الأبيض 3 مباريات، إذ واجه في أولى مبارياته فريق ريكرياتيفو خارج أرضه وتلقي هزيمة بهدف دون رد، ليعدل الفريق السوداني نقاطه في ثاني مبارياته أمام فريق زيسكو ويفوز بهدف نظيف داخل الديار، وفي أخر مواجهاته أمام فريق سموحة حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بهدف لمثله.

ويأمل سموحة في فوز فريق ريكرياتيفو الكونغولي، ليتوقف رصيد زيسكو عند النقطة السادسو، وبالتالي يصل سموحة إلى 7 نقاط في حالة الفوز، ويتصدر المجموعة.