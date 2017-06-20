حركة المرور.. ازدحام بمحور الثورة وصلاح سالم وبدائل مرورية لتجنب التكدسات

كتب - فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة الكبرى، صباح اليوم الثلاثاء، تكدسات في حركة سير السيارات بينما ظهرت كثافات مرورية متحركة في بعض الطرق وازدحام في الحركة في فترة الذروة الصباحية، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات و رصد أي معوقات مرورية.

وظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم في الاتجاهين بسبب زيادة الأحمال، في الوقت الذي نصحت فيه إدارة مرور القاهرة بتوجه سائقي السيارات بمحور النصر كبديل جيد للمتجه الى المطار لحين تصفية الكثافات المرورية من الطريق، كما ظهر تباطؤ فى حركة السيارات بمحور الثورة في مصر الجديدة و على قائدي المركبات التوجه الى محور المشير طنطاوي وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق لسحب الكثافات المرورية.

فيما أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بانتقال رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية في الطريق المتجه من مطلع النصر بكوبري أكتوبر و حتى رمسيس، وانتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام حادث سقوط سيارة ملاكي.

وشهد أعلى الطريق الدائري من وصلة المريوطية للمنيب كثافات مرتفعة في طريق بنها من نزلة الدائري للمتجه إلى الاسكندرية الزراعي وأعلى كوبري أكتوبر بمنطقة المهندسين.

وظهر ازدحام مروري بمناطق شارع الهرم وكوبري الجيزة المعدني وشارع الجامعة وشارع النيل السياحي وقصر العيني.