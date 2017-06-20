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استراليا تُعلّق هجماتها في سوريا بعد تحذيرات روسية

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مصراوي Masrawy

استراليا تُعلّق هجماتها في سوريا بعد تحذيرات روسية

10:49 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

استراليا تُعلّق هجماتها في سوريا بعد تحذيرات روسية

سيدني- (د ب أ):
أعلنت استراليا اليوم الثلاثاء إنها علقت هجماتها الجوية في سورية، عقب تحذير روسيا أنها سوف تستهدف طائرات التحالف الأمريكي عقب أن أسقط التحالف مقاتلة تابعة للحكومة السورية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الاسترالية إنه تم تعليق العمليات في سورية مؤقتا، ولكن العمليات مستمرة في العراق.

ويشار إلى أن استراليا عضو بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأضاف المتحدث لوسائل الإعلام "يجرى مراجعة حماية قوات الدفاع الاسترالية بصورة دورية في ضوء مجموعة من التهديدات المحتملة ".

وكانت موسكو قد حذرت أمس الاثنين من أنها سوف تعامل أي مقاتلة تابعة للتحالف الأمريكي غرب نهر الفرات في سوريا على أنها " أهدافا جوية"، وذلك عقب أن أسقطت مقاتلة أمريكية طائرة حربية سورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا تعليق اتفاقية التنسيق في الأجواء السورية مع واشنطن ، التي كانت تهدف إلى منع نشوب أي اشتباك مباشر بين البلدين في سوريا.

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مصراوي Masrawy

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