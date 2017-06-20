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الخارجية الأمريكية تدين بشدة الهجوم على مسجد في لندن وترامب يلتزم الصمت

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية تدين بشدة الهجوم على مسجد في لندن وترامب يلتزم الصمت

08:05 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

الخارجية الأمريكية تدين بشدة الهجوم على مسجد في لندن وترامب يلتزم الصمت

ايفانكا في البيت الابيض في 14 حزيران/يونيو 2

واشنطن - (أ ف ب):

أدانت الخارجية الأمريكية والمستشارة الرئاسية إيفانكا ترامب الاثنين الهجوم الذي استهدف مصلين أثناء مغادرتهم مسجدا في لندن، بينما التزم الرئيس دونالد ترامب الصمت على غير عادته في المسارعة إلى إدانة الهجمات التي يشنها متطرفون.

وكتبت إيفانكا، المستشارة الأولى لترامب وابنته، في تغريدة "نرسل الحب والصلوات الى ضحايا مسجد فينسبري بارك. علينا أن نقف متحدين ضد الكراهية والتطرف في جميع أشكاله البشعة".

من جهتها قالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ان "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي وقع بالامس والذي استهدف على ما يبدو مؤمنين مسلمين في لندن".

وأضافت "نعبر عن تعاطفنا مع عائلات الضحايا واقاربهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وكان الرئيس ترامب يسارع الى ارسال التغريدات عند وقوع هجمات إرهابية سابقة، ويكرر الدفاع عن قراره الذي لم ينفذ بمنع قدوم مواطني عدد من الدول التي يدين غالبية سكانها بالاسلام الى بلاده.

وفي هجوم لندن صدمت شاحنة عددا من المسلميين بالقرب من مسجد فينسبري بارك ما أدى الى مقتل شخص واصابة عشرة اخرين في ثاني هجوم ارهابي تشهده العاصمة البريطانية هذا الشهر.

هذا المحتوى من

AFP

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