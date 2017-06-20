التعليم: طالب بالقليوبية صور امتحان الديناميكا.. وأتاحه عبر صفحات الغش
التعليم: طالب بالقليوبية صور امتحان الديناميكا.. وأتاحه عبر صفحات الغش
10:22 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017
كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوازرة، تمكنت من تحديد هوية الطالب الذي صور أجزاء من امتحان مادة الديناميكا، التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الآن، وأتاحها عبر صفحات الغش الالكتروني.
وأشار حجازي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن المتورط في تصوير الامتحان وإتاحته، طالب بإحدى لجان محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي سينعقد عقب انتهاء الامتحان.
وتداولت صفحات الغش الالكتروني، أجزاء من امتحان مادة "الديناميكا" التي يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم، وذلك بعد بدء اللجان بأقل من نصف ساعة، كما تداولت إجابات الأسئلة.
وأكد حجازي أن السيسي اعتمد قانون تغليظ عقوبة الغش، لتصل عقوبته إلى السجن من عامين إلى 7 أعوام، والغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيهًا، وحرمان الطالب من الامتحان لمدة عام كامل، وذلك في 15 يونيو الماضي.
وأشار إلى أن الطلاب الذين تورطوا في الغش الالكتروني بعد هذا التاريخ، سيتم تطبيق القانون الجديد عليهم، أما من تم ضبطهم قبل هذا التاريخ فيطبق عليهم عقوبات القانون رقم 101 لسنة 2015.
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