بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.. "بالغش اتجمعنا" تتداول أسئلة الديناميكا
بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.. "بالغش اتجمعنا" تتداول أسئلة الديناميكا
10:07 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017
كتبت- ياسمين محمد:
تداولت صفحة الغش الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "بالغش اتجمعنا"، أجزاءً من امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" التي يؤديها طلاب الثانوية العامة، وذلك بعد أقل من نصف ساعة من بدء الامتحان.
وبدأت الصفحة في نشر إجابات الأسئلة التي تم تداولها، وسط تفاعل محدود من روادها.
من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتبع الصور المنشورة، للتحقق منها، ومعرفة مصدرها، مؤكدًا أن ما حدث يعد تداولًا للامتحانات وليس تسريبًا.
وأكد حجازي أن السيسي اعتمد قانون تغليظ عقوبة الغش، لتصل عقوبته إلى السجن من عامين إلى 7 أعوام، والغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيهًا، وحرمان الطالب من الامتحان لمدة عام كامل، وذلك في 15 يونيو الماضي.
وأشار إلى أن الطلاب الذين تورطوا في الغش الالكتروني بعد هذا التاريخ، سيتم تطبيق القانون الجديد عليهم، أما من تم ضبطهم قبل هذا التاريخ فيطبق عليهم عقوبات القانون رقم 101 لسنة 2015.
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