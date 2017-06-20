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بالصور- مئات العاملين بحقل "ظهر" غرب بورسعيد يعتصمون بسبب اجازة العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور- مئات العاملين بحقل "ظهر" غرب بورسعيد يعتصمون بسبب اجازة العيد

10:12 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن المئات من العمالة المؤقتة بحقل "ظهر" غرب محافظة بورسعيد، الثلاثاء، دخولهم في اعتصام بموقع العمل، اعتراضاً على ما وصفوه بتعنت الإدارة والسماح لهم بيوم واحد كإجازة لعيد الفطر المبارك.

وكان المهندس مسعد عطوة، مدير المشروعات بحقل "ظهر"، أعلن في منشور له إنهاء الأعمال في موقع العمل يوم السبت المقبل واستئنافه يوم الاثنين، وهو ما رفضه عاملون بالمشروع معلنين اعتراضهم على استمرار العمل خلال العيد واقتصار الاجازة على يوم واحد.

ونشبت مشادات بين عدد من العاملين وبعض مسؤولي الموقع وصلت إلى الاشتباك ك بالأيدي وتكسير سيارة مدير الإدارة.

اعتصام العاملين بحقل ظهر غرب بورسعيد

اعتصام العاملين بحقل ظهر غرب بورسعيد

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مصراوي Masrawy

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