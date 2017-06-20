طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا.. اليوم

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يواصل طلاب الثانوية العامة ماراثون الامتحانات، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي نحو 101 ألف و551 طالب وطالبة باالشعبة الرياضية امتحان مادة الديناميكا، ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الامتحانات بعد 20 يوليو المقبل .

من جهته أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إعلان نتيجة العينة العشوائية في مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى تصحيح العينة العشوائية بمادة التاريخ وعلم النفس اليوم.

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وأوضح "حجازي"، أن الوزارة لن تتخذ قرارًا بإلغاء أسئلة وتوزيع درجتها في مادة الكيمياء بعد شكوى الطلاب من صعوبة الامتحان إلا بعد تصحيح العينة العشوائية، حيث ستبدأ الكنترولات فى تصحيح عينة الكيمياء اليوم، مضيفًا أن الكنترولات تبدأ فى وضع الرقم السري لكراسات الإجابة، تبدأ تصحيح العينة، ليتم إعلان النتيجة في موعد غايته الخميس المقبل.

وأشار رئيس عام الامتحانات إلى أن الوزارة لن تتردد فى إلغاء جزئيات من الامتحان وتوزيع درجتها، حال ما إذا ثبت من تصحيح العينة أن هناك أجزاء من الامتحان غير واضحة أو غير مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية أو بها خطاء علمية في صياغة السؤال.