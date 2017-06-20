طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

ويصل عدد طلاب الشعبة إلى 101.500 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب، في تمام الثامنة والنصف صباحًا، لتسهيل تفتيشهم وبدأ الامتحان في تمام التاسعة.

وتسلم رؤساء اللجان صناديق الأسئلة، منذ الثامنة، لإعدادها قبل توزيعها على الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن النسخ الإلكترونية لامتحان الديناميكا، التي نشرتها صفحات الغش الإلكتروني زاعمة أنها تسريبًا لامتحان اليوم، مزيفة، داعيًا الطلاب وأولياء الامور إلى عدم الانسياق وراء هذه الصفحات التي لا تهدف إلا إثارة البلبلة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 73 لسنة 2017، والخاص بتغليظ عقوبة الغش الإلكتروني، لتصل إلى السجن مدة تتراوح بين عامين و7 أعوام، وغرامة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيهًا.