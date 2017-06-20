اتحاد المعاشات لـ«الحكومة»: «عايزين نقبض قبل العيد»

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قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، مساء الإثنين، عن موافقة البرلمان على الزيادة السنوية للمعاشات المقدرة بـ15%‏ بحد أدنى 130 جنيهًا بدءً من يوليو، إنهم يقدرون الظروف العامة للبلاد، لكن لهم حقوق أكثر من ذلك بكثير، مستكملًا: «إحنا قعدنا 40 سنة بندفع شقى عمرنا، ما نجيش في الآخر ويبقى ده حالنا».

وناشد فرغلي، خلال مداخلة ببرنامج «الخيمة»، عبر فضائية «LTC»، الحكومة بصرف المعاشات المقررة قبل عيد الفطر، قائلًا: «العيد جاي وحتى الآن مش عارفين هنصرف معاشاتنا قبل العيد ولا لأ، فيه 9 مليون حاليًا بيترقبوا كلمة، طيب وهنقبض الشهر ده بالزيادة المقررة ولا لأ؟ رئيس الحكومة وكل حكومته وكل العاملين في الدولة هيقبضوا قبل العيد، يا ريت نقبض قبل العيد».