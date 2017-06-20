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اتحاد المعاشات لـ«الحكومة»: «عايزين نقبض قبل العيد»

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اتحاد المعاشات لـ«الحكومة»: «عايزين نقبض قبل العيد» اتحاد المعاشات لـ«الحكومة»: «عايزين نقبض قبل العيد»

التحرير

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قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، مساء الإثنين، عن موافقة البرلمان على الزيادة السنوية للمعاشات المقدرة بـ15%‏ بحد أدنى 130 جنيهًا بدءً من يوليو، إنهم يقدرون الظروف العامة للبلاد، لكن لهم حقوق أكثر من ذلك بكثير، مستكملًا: «إحنا قعدنا 40 سنة بندفع شقى عمرنا، ما نجيش في الآخر ويبقى ده حالنا».

وناشد فرغلي، خلال مداخلة ببرنامج «الخيمة»، عبر فضائية «LTC»، بصرف المعاشات المقررة قبل عيد الفطر، قائلًا: «العيد جاي وحتى الآن مش عارفين هنصرف معاشاتنا قبل العيد ولا لأ، فيه 9 مليون حاليًا بيترقبوا كلمة، طيب وهنقبض الشهر ده بالزيادة المقررة ولا لأ؟ رئيس الحكومة وكل حكومته وكل العاملين في الدولة هيقبضوا قبل العيد، يا ريت نقبض قبل العيد».

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