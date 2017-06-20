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عمرو عبد الحميد: قطر تتعنت في وقف تمويل الإرهاب وتوفير غطاء إعلامي له

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عمرو عبد الحميد: قطر تتعنت في وقف تمويل الإرهاب وتوفير غطاء إعلامي له عمرو عبد الحميد: قطر تتعنت في وقف تمويل الإرهاب وتوفير غطاء إعلامي له

التحرير

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أشاد الإعلامي عمرو عبد الحميد، بزيارة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، واستقبال الرئيس عبد الفتاح له في مطار القاهرة، والمباحثات الثنائية التي جمعت بينهما، موضحًا أن الزعمين أكدا ضرورة وقف تمويل الجماعات الإرهابية.

أضاف عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «ten»، أن ذلك إشارة ضمنية إلى ما تقوم به القطرية، حتى وإن خلت المباحثات من ذكر اسم قطر، ولكن قطر هي التي تقوم بتمويل الإرهاب.

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وأكد أن الدول العربية جميعها تعلم أن قطر هي الممولة للإرهاب وقاموا بقطع العلاقات معها، مشيرًا إلى أن قطر تتعنت في مسألة وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء الإعلامي لها.

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التحرير

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