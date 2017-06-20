عمرو عبد الحميد: قطر تتعنت في وقف تمويل الإرهاب وتوفير غطاء إعلامي له

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أشاد الإعلامي عمرو عبد الحميد، بزيارة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له في مطار القاهرة، والمباحثات الثنائية التي جمعت بينهما، موضحًا أن الزعمين أكدا ضرورة وقف تمويل الجماعات الإرهابية.

أضاف عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «ten»، أن ذلك إشارة ضمنية إلى ما تقوم به الحكومة القطرية، حتى وإن خلت المباحثات من ذكر اسم قطر، ولكن قطر هي التي تقوم بتمويل الإرهاب.

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وأكد أن الدول العربية جميعها تعلم أن قطر هي الممولة للإرهاب وقاموا بقطع العلاقات معها، مشيرًا إلى أن قطر تتعنت في مسألة وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء الإعلامي لها.