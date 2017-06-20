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صحفي بشبكة "سي إن إن" يصف المتحدث باسم البيت الأبيض بأنه "عديم الفائدة"

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مصراوي Masrawy

صحفي بشبكة "سي إن إن" يصف المتحدث باسم البيت الأبيض بأنه "عديم الفائدة"

04:27 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

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واشنطن - (د ب أ):

في إطار المشادات المستمرة بين مؤسسات واشنطن الصحفية وإدارة ، وصف صحفي تابع لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بأنه "عديم الفائدة".

وصدر التعليق من مراسل (سي.إن.أن) في البيت الأبيض جيم أكوستا خلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني "سي.إن.إن نيوزروم" مع بروك بالدوين.

وقال أكوستا " المتحدث باسم البيت الأبيض وصل إلى مرحلة.. أصبح معها مجرد (شخص) عديم الفائدة".

وأضاف: "كما تعلمون، إذا لم يعد باستطاعته الإجابة عن أسئلة.. ولا يقومون بفعل ذلك أمام الكاميرا أو صوتيا، فلماذا إذن تكون لدينا تلك الإفادات أو هذا اللغو في المقام الأول؟".

وجاءت تعليقات أكوستا بعد فترة وجيزة من قيام سبايسر بعقد إيجاز صحفي غير مصور تردد أنه لم يسمح بتسجيله. كما انتقد الصحفي البالغ من العمر 47 عاما، الذى غطى الانتخابات الثلاثة الاخيرة لشبكة (سي.إن.إن)، الرئيس دونالد ترامب لعدم قيامه بعقد "مؤتمر صحفي كامل" منذ فبراير الماضي.

وقال أكوستا: "لا أدري لماذا يمضي الجميع مع هذا.. هذا أمر ليس له أي معنى بالنسبة لي".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في البيت الابيض لم تكشف عن هويته يوم الاثنين أن سبايسر من المتوقع أن ينقل من موقعه الحالي ليلعب دورا خلف الكواليس حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على استراتيجية الإعلام في البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة ستأتي في إطار "إصلاح شامل" للفريق الإعلامي في البيت الأبيض.

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مصراوي Masrawy

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