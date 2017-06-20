سيدة باكية: «بنتي مقطعاني من سنين».. والجندي: «لا يُقبل لها عمل»

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دخلت سيدة في نوبة بكاء شديدة، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، الإثنين، مشيرةً إلى أن ابنتها تقاطعها منذ 4 سنوات، بسبب خلافات مع زوجها.

وأضافت السيدة: «4 سنين يا بنتي معرفش عنك حاجة، طاعة الزوج مش بالطريقة دي، مش أمك وأبوكي اللي ربوكي يتحرموا منك، لازم ترجعي لبيتنا ونحل المشاكل اللي بين زوجك وأبوكي».

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وانفعل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قائلًا: «أنا حزين جدًا.. ربنا يعينك ويقويكي، والله الذي لا إله غيره، يا إما تلحقي نفسك مع أمك وأبوكي، يا إما لم يُقبل منك صلاة ولا طاعة ولا عمل، وعقوق الأمهات والأباء له 20 عقوبة».