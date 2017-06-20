فيديو| الكهرباء: الزيادة أول يوليو.. وإعلان الأسعار بعد العيد

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعتزم رفع أسعار فواتير الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل، موضحًا أن إعلان الأسعار الجديدة عقب إجازة عيد الفطر.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "دعم الكهرباء بعد التعويم يتراوح بين 63 إلى 70 مليار جنيه، ورفعه سيكون تدريجيًا".

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وتابع: "الوزارة تدرس مد فترة رفع الدعم الكامل على الكهرباء من عامين إلى 5 سنوات، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين".