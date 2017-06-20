بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد كوبر: «مين قال مصر مفيهاش مهاجمين؟»

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علق حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب الوطني، على نغمة وجود أزمة مهاجمين في الدوري المصري قادرين على قيادة الفراعنة، منتقدًا سياسة اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر: «مين قال إن معندناش مهاجمين، هو اللي ما بيختارش، وبيختار اللعيبة المحترفين بس ومبيبصش، عندنا عمرو مرعي مهاجم إنبي مثلًا، ومش بيضمه».

وتابع «المعلم»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن اللاعب يكتسب الخبرات من التحضير النفسي والفني والبدني الجيد، ثم المشاركة في المباريات، لكن كوبر لا يرغب في الاستعانة باللاعبين المحليين، ويعتمد فقط على المحترفين، الذي لن يسعفوه في كل المباريات.

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وأضاف شحاتة، أنه يجب على اتحاد الكرة توفير كل الدعم لكوبر لتحقيق النجاح.، مخاطبًا مدرب الفراعنة، «بعد اذن حضرتك عندك لاعيبة كويسة، خليهم يتعلموا اللعب بجماعية مش فردية، احنا ما بنلعبش كورة، رغم إن عندنا لاعيبة تلعب كورة».