أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حسن شحاتة: المنتخب مبيلعبش كورة مع كوبر.. ووليد صلاح: «إحنا هنكدب؟»

Google+ Print
حسن شحاتة: المنتخب مبيلعبش كورة مع كوبر.. ووليد صلاح: «إحنا هنكدب؟» حسن شحاتة: المنتخب مبيلعبش كورة مع كوبر.. ووليد صلاح: «إحنا هنكدب؟»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فتح حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، النار على الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة الحالي، قائلًا: « حاليًا مبيلعبش كورة»، ومن جانبه علق وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق قائلًا «دي الحقيقة احنا هنكدب، أحلى كرة اتقدمت في تاريخ ، كانت في عهد حسن شحاتة».

وأضاف «المعلم»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن  شهادته مجروحة لأنه كان المدير الفني السابق للمنتخب، مشيرًا إلى نه ليس ضد اللعب بالطريقة التي تحقق الفوز دون النظر للأداء لكن يجب الوضع في الاعتبار ان المنتخب الحالي به عدد كبير من اللاعبين الجيدين القادرين على تقديم أداء أفضل من ذلك.

شاهد أيضا

وتابع «شحاتة»، أن المنتخب قريب من التأهل لكأس العالم روسيا 2018، متمًا أن الخسارة من الكاميرون في نهائي بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، غير مستحقة لكنه كانت بمثابة جرس انذاء حتى يستفيق الجهاز الفني، لكن هذا لم يحدث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر