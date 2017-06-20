حسن شحاتة: المنتخب مبيلعبش كورة مع كوبر.. ووليد صلاح: «إحنا هنكدب؟»

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فتح حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، النار على الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة الحالي، قائلًا: «المنتخب حاليًا مبيلعبش كورة»، ومن جانبه علق وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق قائلًا «دي الحقيقة احنا هنكدب، أحلى كرة اتقدمت في تاريخ مصر، كانت في عهد حسن شحاتة».

وأضاف «المعلم»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن شهادته مجروحة لأنه كان المدير الفني السابق للمنتخب، مشيرًا إلى نه ليس ضد اللعب بالطريقة التي تحقق الفوز دون النظر للأداء لكن يجب الوضع في الاعتبار ان المنتخب الحالي به عدد كبير من اللاعبين الجيدين القادرين على تقديم أداء أفضل من ذلك.

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وتابع «شحاتة»، أن المنتخب قريب من التأهل لكأس العالم روسيا 2018، متمًا أن الخسارة من الكاميرون في نهائي بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، غير مستحقة لكنه كانت بمثابة جرس انذاء حتى يستفيق الجهاز الفني، لكن هذا لم يحدث.