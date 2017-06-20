صورة| أول ظهور لحسام حسن بقميص الزمالك

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

ظهر حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري، بقميص نادي الزمالك والأهلي خلال مباراة استعراضية بدورة رمضانية تابعة لإحدى الشركات بمدينة السادات.

وشارك حسام وإبراهيم في المباراة ولعبوا في شوط وارتديا فانلة الأهلي وشوط آخر مع الزمالك وارتدي حسام حسن فانلة نادي الزمالك في الشوط الثاني.

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وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة للتوأم حسام وإبراهيم حسن، نجمى منتخب مصر السابقين بقميص النادى الأهلى فقط مما أثار غضب بعض جماهير الزمالك، وهو ما نفاه «العميد» خلال تصريحاته لـ«التحرير» وأكد أنه ظهر بقميص الأهلي والزمالك خلال المباراة.



