حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

شهدت العاصمة البريطانية لندن حادث دهس استهدف مُصلين بالقرب من مسجد فنبسبري بارك - أحد أكبر المساجد في العاصمة البريطانية، وذكر مسؤول إيراني مقتل زعيم أنصار الفرقان الإرهابية مولوي جليل قنبر زهي جنوب شرقي البلاد، ولقى 6 جنود حتفهم إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم باتاني بجنوب تايلاند، وأعلنت روسيا بدء إنتاج المعدات اللازمة لبناء مفاعل جديد في محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية.

1- حادث دهس قرب مسجد في لندن

وقفة احتجاجية أمام مسجد فنبسبري بارك في لندن الإثنين (أ ف ب)

شهدت العاصمة البريطانية حادث كبير بالقرب من مسجد فنبسبري بارك - أحد أكبر المساجد في العاصمة البريطانية. وأفادت تقارير بقيام سيارة بدهس المشاة في طريق سيفين سيسترز شمالي العاصمة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المصلين.

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2- مقتل زعيم جماعة أنصار الفرقان الإرهابية

مسلحون - أرشيفية

أعلن مسؤول إيراني مقتل زعيم أنصار الفرقان الإرهابية مولوي جليل قنبر زهي خلال العمليات التي شنتها القوات البرية لدي مقر القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية على مرتفعات منطقة قصرقند في محافظة سيستان بلوجستان جنوب شرقي البلاد.

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3- مقتل 6 جنود في انفجار جنوبي تايلاند

موقع انفجار في إقليم باتاني بجنوب تايلاند الإثنين (أ ف ب)

لقى 6 جنود حتفهم إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم باتاني بجنوب تايلاند. وأفاد تلفزيون "بي بي إس" المحلي بأن الانفجار وقع نحو صباح الاثنين، وأن 4 جنود آخرين أصيبوا في الهجوم.

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4- روسيا تبدأ إنتاج معدات مفاعل بوشهر الإيراني

صورة من داخل مفاعل بوشهر النووي الإيراني في 26 أكتوبر 2010 (أ ف ب)

أعلنت روسيا أنها بدأت في إنتاج المعدات اللازمة لبناء مفاعل جديد في محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية. وقال فاليري ليمارينكو رئيس شركة "JSC NIAEP" الروسية القابضة: "إنه من المتوقع توقيع عدد من الصفقات المتعلقة بتسليم المعدات طويل الأمد في المستقبل القريب".

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5- مقتل 4 إرهابيين في هجوم على فندق في مالي

جنود مكافحة الإرهاب في موقع الإنفجار في بامكو الإثنين (أ ف ب)

أعلن وزير الأمن في مالي، ساليف تراوري مقتل 4 أشخاص على الأقل، في هجوم شنه إرهابيون على فندق يقع بالقرب من العاصمة، باماكو.

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