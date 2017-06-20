أدمن «آسف يا ريس»: تسريب مبارك قديم وقبل مجيء السيسي

التحرير

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قال كريم حسين، أدمن صفحة «أنا آسف يا ريس»، المعنية بشئون الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن التسجيل الصوتي المسرب، الذي نشرته الصفحة، الإثنين، لـ«مبارك»، قديم ومقتبس من حديث شخصي له قبل مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد حسين، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن ما جاء فيه على لسان مبارك، عن ضعف الدولة، كان عقب ثورة يناير، وقبل تولى الرئيس السيسي.

وذكر «مبارك» في التسريب، أنه كان يستطيع أن يضرب سد النهضة بطائرة واحدة، ويمنع بنائه، لكن السد بُني بعد أن تنحى.

وقال الرئيس الأسبق، في التسريب: «ما اتجرأوش يفتحوا بوقهم معايا.. عملوا اتفاقية عنتيبي.. كلمت رواندا وبروندي وأوغندا، والدول الثلاثة قالوا مش هنمضي، والاتفاقية اتوقفت».

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وتابع: «بعت للإثيوبيين أبو الغار، قعدوا يشتموا فيّا.. شوف الوقاحة؟ وأنا كان عندي أيامها طايرات التوبوليف وأقدر أضرب السد وأخلص عليه في طلعة واحدة».

واستكمل: «الدول الثلاثة أول ما مشيت وافقوا، وجنوب السدوان مضت هي كمان، في أبريل 2011 بعد ما تنحيت، قالك دول مش فاضيين وعندهم مشاكل، وخلاص الموضوع انتهى وهيبنوه».