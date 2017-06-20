بالفيديو.. ميدو: هذا ما ينقص باسم مرسي

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، لديه شخصية داخل الملعب، وإمكانات كبيرة، لكن عليه التركيز أكثر من ذلك، وأن يتعلم من أخطائه، للعودة للمنتخب الوطني.

وتابع «ميدو»، خلال تصريحاته، مساء الإثنين، لقناة ON sport، أن «باسم» تعرض لبعض الضغوطات التي يتعرض لها كل لاعب في تلك الفترة، وينقصه فقط العودة لمستواه واستعادة الثقة في نفسه.

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وأشار مهاجم المنتخب الوطني السابق، إلى أن باسم مرسي، سيدخل في منافسة كبيرة الموسم المقبل بالفريق الأبيض، بعد تعاقد ناديه مؤخرًا مع كاسونجو كابونجو، وبنجامين أشيمبونج.