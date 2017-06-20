البدري يرفض وجود «بي إن سبورت» في المؤتمر الصحفي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفض حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، وجود اللوجو الخاص بقناة "بي إن سبورت" القطرية، ضمن وسائل الإعلام الحاضرة للمؤتمر الصحفي، الذي يقام على هامش مباراة الأهلي والوداد المغربي.

ورفض البدري، بدء المؤتمر قبل خروج اللوجو الخاص بالقناة القطرية من قاعة المؤتمر الصحفي.

شاهد أيضا

وجاء ذلك في ظل تنفيذ البدري لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بمقاطعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا، والمحدد لها الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء.