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فيديو| سفير مصر بالمغرب يوجه رسالة لجمهور الأهلي

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فيديو| سفير مصر بالمغرب يوجه رسالة لجمهور الأهلي فيديو| سفير مصر بالمغرب يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التحرير

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أكد الدكتور إيهاب عبد الأحد جمال الدين، سفير بالمغرب، أن هناك اهتمام جماهيري وإعلامي كبير من الجانب المغربي، بمواجهة الأهلي والوداد، في الساعات الأولى من صباح غدًا الأربعاء.

وأضاف «عبد الأحد»، خلال تصريحاته مساء الاثنين، لقناة sports، أن الوداد فريق قوي ولديه جمهور كبير، واقامة المباراة على أرضه، يجعلها أكثر ندية وحماس، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على  مايرام فيما يخص الجانب الأمني.

وتابع، أن اللقاء سيشهد حضور لجماهير النادي الأهلي، لكنه سيكون بعدد ليس بالكبير، مطالبًا مشجعي بطل الدوري المصري، بأن يعتبر نفسه سفير لمصر بالمغرب، باحترام القانون والالتزام بالروح الرياضية.

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ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، في الساعات الأولى من صباح غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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