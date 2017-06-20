العرب اليوم: العبادى في السعودية ومباحثات السيسي وولي عهد أبوظبي

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مباحثات مصرية إماراتية في القاهرة بشأن مكافحة الإرهاب، وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى الرياض لبحث الأزمة الخليجية، إضافة إلى مقتل عشرات في تعز باليمن، وأول زيارة لرئيس وزراء عراقي إلى السعودية منذ سنوات، وغيرها من الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية خلال 24 ساعة.

1- أول زيارة لرئيس وزراء عراقي للسعودية

رئيس الوزراء العراقي في مكة المكرمة اليوم (أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة تدوم يومًا واحدًا، هي الأولى لمسؤول عراقي بعد 14 عامًا من القطيعة بين الرياض وبغداد .

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2- قوات إسرائيلية تواصل حصار قرية برام الله

عناصر من الجيش الاسرائيلي تعتقل فلسطيني اليوم (أ ف ب)

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية تواصل لليوم الرابع على التوالي، حصار قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، بإغلاق كافة مداخلها.

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3- السيسي في مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم (أ ف ب)

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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4- عشرات القتلى والجرحى إثر مواجهات عنيفة في تعز اليمنية

تصاعد الدخان بعد قصف مدينة تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، سقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في مدينة تعز.

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5- الرئيس السوداني يبحث في السعودية الأزمة الخليجية

الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الخرطوم - أرشيفية (أ ف ب)

وصل إلى جدة غرب السعودية الرئيس السوداني عمر حسن البشير يبحث خلالها الأزمة مع الخليجية.

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