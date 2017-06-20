10 تصريحات × 24 ساعة

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اعداد - عبدالعظيم قنديل:

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهدد برلماني روسي الولايات المتحدة بعد إسقاط طائرة تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مطالبة الرئيس التونسي بسرعة حل الأزمة بين قطر وجيرانها.

1- ميركل: انسحاب ترامب من اتفاقية باريس " انتكاسة كبيرة"

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل اليوم (أ ف ب)

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من اتفاقية باريس لحماية المناخ بأنه "انتكاسة كبيرة".

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2- ماي: الكراهية والشر من هذا النوع لن تنجح أبدا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم (أ ف ب)

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هجوم الدهس الذي وقع قرب أحد المساجد في العاصمة لندن.. مشددة على أن الكراهية والشر من هذا النوع لن تنجح أبدا.

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3- المتحدث باسم البيت الأبيض: نتابع عن كثب هجوم لندن

المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر (أ ف ب)

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة حادث الدهس، الذي استهدف المصلين خارج أحد المساجد شمال العاصمة البريطانية لندن؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

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4- برلماني روسي: إسقاط الطائرات السورية غير مقبول

فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية

قال فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي إن إسقاط التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلة سورية في ريف الرقة قد يؤدي إلى ضربات انتقامية من قوات الدفاع الجوي الحكومية السورية.

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5- السبسي: لابد من تسوية الأزمة الخليجية

الرئيس التونسي الباجى قائد السيبسي (أ ف ب)

أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أهمية الإسراع في تسوية الأزمة الخليجية ودعم الوساطة الكويتية.

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6- لافروف: جولة جديدة من المحادثات السورية في أستانة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان جولة جديدة من محادثات السلام السورية في استانا برعاية روسيا وايران وتركيا ستعقد في 10 يوليو المقبل

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7- نتنياهو لإيران: لا تهددي إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ ف ب)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إيران من تهديد إسرائيل، قائلا "لدي رسالة واحدة لإيران: لا تهددي إسرائيل" حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني

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8- ماكرون: فرنسا تعتزم قيادة مبادرة لتسوية قضايا المنطقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطابق وجهات النظر بين فرنسا والأردن بشأن التحديات في الشرق الأوسط لاسيما مكافحة الإرهاب والتطرف.

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9- ميركل: في الأوقات الدولية الصعبة يمكن ايجاد مصالح مشتركة

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، المشاركين في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في هامبورج بعد نحو ثلاثة أسابيع، من سلوك سبل وطنية منفردة.

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10- خطيب المسجد الأقصى: الانتهاكات الإسرائيلية استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس

مفتي القدس

طالب مفتي القدس في بيان أصدره اليوم الاثنين، "كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك أن يتحركوا إليهما من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح مسرى نبينا، ويعتدي على المصلين والمعتكفين فيه".

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