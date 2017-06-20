مصرع 6 أشخاص في تصادم دراجتين بخارتين بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين درجاتين بخارتين على طريق "العامرية - الفيوم".

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي, إخطارًا من الدكتور شريف صبحي، مدير الطوارئ بمديرية الصحة في المحافظة بالحادث.

انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث أمام قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، ونقل المتوفين إلى مستشفى الفيوم العام.

تبين من تحريات الرائد محمود عشرى رئيس مباحث مركز الفيوم أن 8 من الشباب كانوا يقودون درجاتين بخارتين، وأثناء سيرهما على طريق الفيوم, اصطدما ببعضهما ما تسبب في مصرع 6 أشخاص.

نُقلت جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام, وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي تولت التحقيق.​

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