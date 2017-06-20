مجلس حكماء المسلمين: دهس مصلين قرب مسجد بلندن يتنافي مع كل الشرائع السماوية
مجلس حكماء المسلمين: دهس مصلين قرب مسجد بلندن يتنافي مع كل الشرائع السماوية
01:21 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب- محمود مصطفى:
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عملية الدهس الإرهابية التي استهدفت عددًا من المصلين قرب مسجد فينسبري بارك في العاصمة البريطانية لندن، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.
وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان له، أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية وقيم التعايش المشترك وقبول الآخر التي تنص عليها كل الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف والقوانين الدولية، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتجريم خطابات العنصرية والكراهية والتطرف بما يضمن للجميع العيش في سلام وأمان.
وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لأسرة ضحية هذا الحادث العنصري، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويمن على أهله بالصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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