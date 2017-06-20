أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مجلس حكماء المسلمين: دهس مصلين قرب مسجد بلندن يتنافي مع كل الشرائع السماوية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس حكماء المسلمين: دهس مصلين قرب مسجد بلندن يتنافي مع كل الشرائع السماوية

01:21 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

مجلس حكماء المسلمين: دهس مصلين قرب مسجد بلندن يتنافي مع كل الشرائع السماوية

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عملية الدهس الإرهابية التي استهدفت عددًا من المصلين قرب مسجد فينسبري بارك في العاصمة البريطانية لندن، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان له، أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية وقيم التعايش المشترك وقبول الآخر التي تنص عليها كل الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف والقوانين الدولية، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتجريم خطابات العنصرية والكراهية والتطرف بما يضمن للجميع العيش في سلام وأمان.

وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لأسرة ضحية هذا الحادث العنصري، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويمن على أهله بالصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.​

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالفيديو- وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

    - وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

    أخبار
  • تواضروس: العلاقة بين الأزهر والكنيسة نموذج فريد في التعايش المشترك

    تواضروس: العلاقة بين الأزهر والكنيسة نموذج فريد في التعايش المشترك

    أخبار
  • البابا تواضروس الثاني يهنىء شيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر

    البابا تواضروس الثاني يهنىء شيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر

    أخبار

  • "تواضروس" يصل مشيخة الأزهر لتهنئة "الطيب" بعيد الفطر المبارك

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كواليس إقرار العلاوة.. وعبدالعال: على الحكومة أن تحنو على المواطن

    كواليس إقرار العلاوة.. وعبدالعال: على أن تحنو على المواطنأخبار

  • النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و

    النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و"عبدالعال" للحكومة: تصرف فوراأخبار

  • لماذا اعتذرت مواطنة عن إفطار الرئيس ثم تراجعت؟

    لماذا اعتذرت مواطنة عن إفطار الرئيس ثم تراجعت؟أخبار

  • صورة- التوأم بقميص الأهلي بعد سنوات من الرحيل عن القلعة الحمراء

    صورة- التوأم بقميص الأهلي بعد سنوات من الرحيل عن القلعة الحمراءرياضة

  • البحرية السعودية: التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطيا

    البحرية : التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطياأخبار

  • بالصور- لهذا السبب الإقبال الشديد على

    بالصور- لهذا السبب الإقبال الشديد على "منير" مصفف الشعر.. والدفع بالدولارفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"