فيديو| عالم فلكي: وزير داخلية مبارك كان يستخدم السحر لتسيير مصالحه

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كشف أحمد شاهين ،عضو اتحاد الفلكيين الأمريكيين، عن أسماء العديد من الشخصيات العامة المصرية التي استخدمت السحر والشعوذة من أجل تحقيق مصالحهم والوصول إلى أهدافهم.

وقال شاهين، خلال لقائه بالإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم": "اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق كان يستخدم السحر، وعندما تخلى عنه انقلب السحر عليه ووقعت مذبحة الأقصر التي أطاحت به".

وأوضح عضو الفلكيين أن الألفي كان يستعين بسحرة من أجل تسيير مصالحه، وكان يستخدمهم في الإيقاع ببعض الوزراء.

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وتابع: "ستحدث مشاكل كتيره بعد رمضان في الشارع المصري بسبب مسلسل كفر دلهاب، وعفاريت عدلي علام"، مؤكدا أن هناك فنانة نجمة كبيرة كانت تستخدم السحر، وفنانه مغربية تزوجت من موسيقار وفجأة أصبحت فنانة مشهورة باستخدام السحر.