عشرات القتلى والجرحى إثر مواجهات عنيفة في تعز اليمنية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، بوقت متأخر من مساء الاثنين، سقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في مدينة تعز.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للجيش اليمني الموالي لهادي (26) سبتمبر، عن مصادر ميدانية قولها إن "معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من ناحية أخرى، في الجبهتين الغربية والشرقية لمدينة تعز، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الأخيرين".

وذكرت المصادر أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للحوثيين وقوات صالح بمحيط مدرسة محمد علي عثمان، في الجبهة الشرقية لتعز، وأن مواجهات دارت في هذه الجبهة استمرت لساعات.

وأشارت المصادر إلى أن" مسلحي الحوثي وقوات صالح يدفعون بشكل شبه يومي بتعزيزات الى الجبهة الشرقية لتعز لمحاولة استعادة المواقع التي فقدوها في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات وغيرها من المواقع.

وأفادت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت عدة غارات جوية على مواقع للحوثيين وقوات صالح في مدينة تعز، وفي مديريتي المخا ومقبنة بالمحافظة، ما أسفر عن سقوط 30 بين قتيل وجريح في صفوفهم.

وخلال الأيام الماضية تمكنت قوات الجيش اليمني في تعز، من التقدم الميداني بعد معارك ضد الحوثيين وحلفائهم، واستطاعت السيطرة على عدة مواقع بينها القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ومباني البنك المركزي شرقي المدينة.

وتشهد اليمن حربا بين الطرفين منذ أكثر من عامين، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وقرابة ثلاثة ملايين نازح، إضافة إلى تسببها بأوضاع إنسانية صعبة في البلد الفقير.

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