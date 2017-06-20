وزير كونغولي: تقدم في التحقيقات بشأن مقتل اثنين من خبراء الأمم المتحدة
وزير كونغولي: تقدم في التحقيقات بشأن مقتل اثنين من خبراء الأمم المتحدة
01:04 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017
الأمم المتحدة
جنيف - (أ ش أ)
أعلن الكسيس ماومبا، وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن تقدم التحقيقات مع المتهمين الأربعة بقتل اثنين من خبراء الأمم المتحدة ومترجمهما الخاص في شهر مارس الماضي.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين - أن وزير العدل الكونغولي أوضح - في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف - أن التحقيقات الجارية مع هؤلاء الأشخاص الأربعة خلصت إلى اعتبارهم "فاعلين أصليين" في الجريمة التي وقعت بإقليم كاساى في الثاني عشر من مارس الماضي، وأسفرت عن مصرع الخبير الأمريكي مايكل شارب وناشطة البيئة السويدية زايدا كاتالين علاوة على المترجم الخاص لهما.
على صعيد متصل.. رفض وزير العدل الكونغولي قرار الاتحاد الأوروبي بايفاد فريق دولي مستقل للتحقيق في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ووجود مقابر جماعية في كاساي، وقال إن حكومته وافقت على استقبال محققين، على أن يعملون بالتعاون مع السلطات الكونغولية وليس بشكل مستقل عنها.
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