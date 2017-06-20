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وليد صلاح الدين: باسم مرسي الأنسب لقيادة هجوم المنتخب

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وليد صلاح الدين: باسم مرسي الأنسب لقيادة هجوم المنتخب وليد صلاح الدين: باسم مرسي الأنسب لقيادة هجوم المنتخب

التحرير

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قال وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، إن لاعبي الخط الهجومي بالمنتخب الوطني، وجدوا صعوبة كبيرة في التحرك واستلام الكرة خلال مباراة تونس الأخيرة، بسبب عدم تقدم الظهيرين الأيسر والأيمن معظم الوقت.

وأضاف «أمير الموهوبين» خلال لقاءه مساء الاثنين، بقناة ON sport، أنه يعتبر باسم مرسي، مهاجم نادي ، هو الأنسب في الفترة الحالية لقيادة هجوم الفراعنة، مشيرًا إلى أنه مهاجم قوي، وشارك مع ناديه ومنتخب في مباريات إفريقية عديدة.

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وتابع «صلاح الدين»، أن باسم مرسي، يملك شراسة وقوة في أسلوب لعبه، لكنه أيضًا مازال بحاجة لاكتساب مزيد من الخبرات.
 

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التحرير

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