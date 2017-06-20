أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فايق: سموحة عرض على إيهاب جلال راتب يقترب من حسام البدري

Google+ Print
فايق: سموحة عرض على إيهاب جلال راتب يقترب من حسام البدري فايق: سموحة عرض على إيهاب جلال راتب يقترب من حسام البدري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن نادي سموحة، عرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق للمقاصة، راتب كبير يقترب مما يتقاضاه حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي.

يذكر أن مدرب الفريق الفيومي، صرح قبل أيام، أن عقده مع المقاصة ينتهي بعد موسمين اضافيين، معلقًا «أي حديث عن الرحيل سيكون بموافقة مصر المقاصة».

واضاف، «أرى أنه لا يجب علي ترك الفريق، خاصة بعد تأكد مشاركته في إحدى بطولات إفريقيا بالموسم المقبل».

شاهد أيضا

وحسم المقاصة المركز الثاني بالدوري الممتاز لصالحه، خلف النادي الأهلي، وتأكد مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأحمر.

 


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط