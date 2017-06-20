فايق: سموحة عرض على إيهاب جلال راتب يقترب من حسام البدري

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قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن نادي سموحة، عرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، راتب كبير يقترب مما يتقاضاه حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي.

يذكر أن مدرب الفريق الفيومي، صرح قبل أيام، أن عقده مع المقاصة ينتهي بعد موسمين اضافيين، معلقًا «أي حديث عن الرحيل سيكون بموافقة مصر المقاصة».

واضاف، «أرى أنه لا يجب علي ترك الفريق، خاصة بعد تأكد مشاركته في إحدى بطولات إفريقيا بالموسم المقبل».

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وحسم المقاصة المركز الثاني بالدوري الممتاز لصالحه، خلف النادي الأهلي، وتأكد مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأحمر.



