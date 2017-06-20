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إبراهيم صلاح: الضغط الجماهيري لن يؤثر علينا في مواجهة اتحاد العاصمة

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إبراهيم صلاح: الضغط الجماهيري لن يؤثر علينا في مواجهة اتحاد العاصمة إبراهيم صلاح: الضغط الجماهيري لن يؤثر علينا في مواجهة اتحاد العاصمة

التحرير

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أكد إبراهيم صلاح، لاعب نادي ، أن الفريق الأبيض حضر إلى الجزائر من أجل تحقيق الفوز في مباراة غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن الفريق استعد للمواجهة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب ضغط المباريات.

 وأضاف لاعب القلعة البيضاء، «الضغط الجماهيري المتوقع في المباراة لن يؤثر علينا، لأن لاعبي الزمالك يمتلكون الخبرات الكبيرة التي تساعدهم في اللقاء».

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وتابع "صلاح": «رغم ضغط المباريات والمواعيد، إلا أن المدير الفني أوجستو إيناسيو قادر على تجهيز اللاعبين وتوفير الاستعداد المناسب لنا».

وعن اللعب في شهر رمضان ، قال صلاح: «أتمنى أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتغيير المواعيد وتنظيمها لأن العالم كله يحصل على راحة إلا في إفريقيا».

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التحرير

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