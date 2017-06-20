أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إيناسيو: مباراة اتحاد العاصمة ليست مصيرية

Google+ Print
إيناسيو: مباراة اتحاد العاصمة ليست مصيرية إيناسيو: مباراة اتحاد العاصمة ليست مصيرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أنس عبد الغني

أكد البرتغالي أجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، أن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها غدًا الاربعاء ستكون مباراة صعبة للغاية وقوية، مشيرًا إلى أن حصد الثلاث نقاط لن يكون سهلًا خاصة مع الضغط الجماهيري من صاحب الأرض.

وأضاف إيناسيو، «الفريق المنافس يلعب بطريقة دفاعية منظمة للغاية، وهذا كان واضحًا في مباراة الذهاب ولكننا استطعنا دراسة المنافس جيدا والاستعداد للمباراة».

شاهد أيضا

وتابع، «المباراة صعبة ومهمة للغاية ولكنها ليست حاسمة أو مصيرية، ومازال هناك فرص في المجموعة ولكننا نسعى للفوز».

وأردف، «أثق بمجموعة اللاعبين الموجودين معنا في الجزائر وسنلعب المباراة من أجل الفوز، استعددنا بشكل جيد للقاء، وأثق بإمكانياتنا في تحقيق ذلك».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست