إيناسيو: مباراة اتحاد العاصمة ليست مصيرية

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كتب: أنس عبد الغني

أكد البرتغالي أجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، أن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها غدًا الاربعاء ستكون مباراة صعبة للغاية وقوية، مشيرًا إلى أن حصد الثلاث نقاط لن يكون سهلًا خاصة مع الضغط الجماهيري من صاحب الأرض.

وأضاف إيناسيو، «الفريق المنافس يلعب بطريقة دفاعية منظمة للغاية، وهذا كان واضحًا في مباراة الذهاب ولكننا استطعنا دراسة المنافس جيدا والاستعداد للمباراة».

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وتابع، «المباراة صعبة ومهمة للغاية ولكنها ليست حاسمة أو مصيرية، ومازال هناك فرص في المجموعة ولكننا نسعى للفوز».

وأردف، «أثق بمجموعة اللاعبين الموجودين معنا في الجزائر وسنلعب المباراة من أجل الفوز، استعددنا بشكل جيد للقاء، وأثق بإمكانياتنا في تحقيق ذلك».