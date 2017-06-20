الوفد: محمد فؤاد لم يُعلن موقف نهائي من "استقالة البرلمان"

كتبت- مروة شوقي:

قال المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، إن النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، لم يُعلن عن موقفه النهائي بشأن الاستقالة من مجلس النواب.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد اجتمع الأحد، بفؤاد في محاولة لإثنائه عن الإصرار على الاستمرار فى الاستقالة، حرصًا من المجلس على استمرار النائب في البرلمان.

وأضاف قورة، في تصريح لمصراوي، الاثنين، "هناك ضغوط من قبل مجلس النواب ورئيسه على فؤاد لسحب استقالته"، متابعًا:" الدكتور علي عبد العال طلب من فؤاد سحب استقالته بشكل شخصي، وطلب الأخير بدوره مهلة للتفكير في الأمر دون البت فيه".

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن قرار "فؤاد" متسق مع الحزب الذي رفض التصويت على اتفاقية "تيران وصنافير" دون سماع رأيهم وتقرير بيت الخبرة البرلمانية، لافتًا إلى أن "فؤاد" من الذين احترموا رأي الحزب وهو ما يستوجب دعمه في أي قرار، خاصة أننا متمسكون بـ"مصرية" جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضح قورة، أن الحزب بصدد عقد اجتماع طارئ لأعضاء الهيئة العليا، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة موضوع التصويت على "تيران وصنافير"، وتحديد موقفه من نوابه الذين خرجوا عن الالتزام الحزبي وعن قراره الذي كان معلنًا بمصرية الجزيرتين، لافتًا إلى أن استقالة "فؤاد" تأتي ضمن المواضيع المطروحة على أجندة الاجتماع.

‎كانت أنباء تواترت عن سحب النائب محمد فؤاد، استقالته من مجلس النواب واستمراره في المجلس، على خلفية اللقاء الذي جمعه أمس الأحد، بالدكتور علي عبدالعال.

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