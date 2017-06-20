اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق اللاعب "كهربا" بالقتل العمد

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على "فتحي عبد المنعم" وشهرته "فتحي كهربا" لاعب النادي الأهلي و"إنبى" سابقًا المعار لنادى الشمس، وشقيق لاعب المنتخب الوطني محمود كهربا، لاعب الزمالك المعار لنادى اتحاد جدة السعودي، المتهم الأول بقضية قتل عمد مع سبق الإصرار، من خلال إثارة الشغب والعنف بإطلاق أعيرة نارية قتلت مسنًا وشرعت في قتل 3 آخرين في مشاجرة بمسقط رأسه في مصر القديمة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة واستعمال العنف من قبل المجنى عليهم: وهم محمد فرحات عبد الوهاب ومحمد حسين أنور وأحمد شحاته السيد وقاطني المنطقة محل الواقعة، بإطلاقهم وابلا من النيران مما بث الرعب في أنفسهم وتسبب في رعبهم قاصدين من ذلك تعريض حياتهم للخطر، وذلك حال حملهم أسلحة نارية مذخره، نتج عنها جريمة واقترنت بجناية أخرى كونهم بذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليه، "محمد فرحات عبد الوهاب"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يتصادف مروره داخل الواقعة وأعدوا لذلك الغرض سلفا أسلحة نارية، وانتقلوا صوب تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق أولهم عيارًا ناريًا محدثا الإصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقيهم مشهرين الأسلحة النارية مطلقين منها الأعيرة النارية للشد من أزره قاصدين ذلك قتلا على النحو المبين سلفا بالتحقيقات.