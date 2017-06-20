"مستقبل وطن" يشيد باستجابة "النواب" لتوجيهات السيسي برفع الحد الأدنى للمعاشات

كتبت- مروة شوقي:

أشاد أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحكومة المهندس شريف اسماعيل، حول ضرورة مواصلة السير قدمًا لتخفيف ورفع الأعباء من علي كاهل المواطنين واتخاذ كافة الاليات والتدابير المتاحة لذلك.

وأكد فوزي، في بيان لـ"مستقبل وطن" أن موافقة البرلمان اليوم الاثنين، على زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيهًا، يأتي في سياق تطبيق الدولة لمبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب والارتقاء بالمستوي المعيشي للطبقات الدنيا وتوفير حياة آمنة تتطلب القدرة علي التعايش وخاصة في ظل فترات الغلاء التي تشهدها مصر في هذه الآونة.

وأشار عضو الهيئة العليا، إلي أن الوطن يسير بخطى ثابتة نحو الأفضل وأصبحت التنمية والنهضة السمة المميزة لمعظم قطاعات الدولة، لافتًا إلى أن تلك الأمور تتضح جليًا في استعادة مصر لدورها الحيوي والريادي في منطقة الشرق الأوسط، وسعي الدول الكبري لتغيير سياساتها وإعادة استثماراتها داخل الوطن بعد توقفها لفترات طويلة سابقة.

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