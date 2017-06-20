السعودية: البحرية تعتقل 3 من الحرس الثوري الإيراني

الرياض - ( د ب أ)

أعلنت وزارة الإعلام السعودية أن "القوات البحرية الملكية السعودية اعتقلت 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا على متن زورق محمل بالمتفجرات يتجه نحو منصة نفطية في حقل مرجان في الخليج العربي عند الساعة 2028 من مساء يوم الجمعة الماضي" .

وكان الزورق واحدا من ثلاثة زوارق قامت البحرية السعودية باعتراضها، وتم إيقاف الزورق واعتقال من على متنه، وقد لاذ الزورقان الآخران بالفرار.

ونسب مركز الاتصال الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام إلى مصدر سعودي مسؤول القول "من الواضح أن القصد من ذلك كان تنفيذ عملية إرهابية في المياه الإقليمية السعودية بهدف إلحاق أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات". مؤكدا أن السلطات السعودية تتولى حالياً استجواب أعضاء الحرس الثوري الإيراني الثلاثة الذين تم القبض عليهم.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن الزورق كان محملا بعدد كبير من الأسلحة والمتفجرات بينها الغام مزودة بمادة (تي .أن .تي) بهدف تفجير حقل مرجان البترولي .

ونوه مجلس الوزراء السعودي، مساء اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز" بجهود القوات البحرية في التصدي لثلاثة زوارق لدى دخولها المياه الإقليمية للمملكة، والقبض على أحدها والتي اتضح من التحقيقات أن لها أهدافاً تخريبية " مجدداً التأكيد على "حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية وسعيها الدائم لحفظ أمن الوطن من أي اعتداء".

يذكر أن هناك توترا شديدا بين السعودية وإيران بعد قيام الرياض بقطع العلاقات مع طهران اثر اقتحام السفارة والقنصلية السعوديتين في ايران عقب اعدام الشيخ نمر باقر النمر بعد اتهامه بالإرهاب.

كما تتهم السعودية إيران بدعم الإرهاب والحوثيين في اليمن لزعزعة استقرار المملكة وبالتدخل في شؤون الدول الخليجية ، وهو ما تنفيه إيران.

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