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فيديو.. «أديب» عن حادث لندن: «لا تعايرني ولا أعايرك»

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فيديو.. «أديب» عن حادث لندن: «لا تعايرني ولا أعايرك» فيديو.. «أديب» عن حادث لندن: «لا تعايرني ولا أعايرك»

التحرير

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علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث دهس المصلين في لندن صباح اليوم، بقوله: "الأمر خطير وابتدى يبقى فيه تطرف إسلامي ومسيحي في لندن زي ، والمجتمع بلندن لن يتحمل ديانتين".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الناس بتقول التطرف بيحصل بسبب الكبت، يبقى إزاي يحصل في لندن اللي تعتبر "أم الديمقراطية"، مشيرا إلى أن أقباط مصر لم يقوموا بمثل هذه العمليات رغم جميع ما حدث.

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وتابع: "الشعب المصري تفهم جيدًا أن العمليات الإرهابية تستهدف الفرقة الوطنية، لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك".

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التحرير

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