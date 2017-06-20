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في لقاء السبسي بوزير خارجية إيران: ضرورة حل الأزمة الخليجية

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مصراوي Masrawy

في لقاء السبسي بوزير خارجية إيران: ضرورة حل الأزمة الخليجية

12:13 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

في لقاء السبسي بوزير خارجية إيران: ضرورة حل الأزمة الخليجية

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

تونس - (د ب أ)

أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أهمية الإسراع في تسوية الأزمة الخليجية ودعم الوساطة الكويتية.

وشدد السبسي، لدى لقائه وزير الخارجية الإيراني، الذي يقوم بجولة في شمال إفريقيا وبحضور وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، على ضرورة توخي الحوار لتطويق الأزمة الخليجية.

وأفاد بيان رئاسي أن اللقاء "شدد على ضرورة على أهمية تجاوز الخلافات القائمة في أسرع وقت ممكن ومساندة المساعي التي يقوم بها أمير دولة الكويت لإعادة روح التضامن والوئام داخل البيت الخليجي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويجنّبها مزيد الانقسام والتوتر".

كما أشار البيان إلى التأكيد على أهمية الإسراع بإيجاد تسويات سياسية شاملة لأزمات المنطقة خاصة في كل من سورية واليمن عبر الحوار والتفاوض، وضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الدول لمحاربة التطرف والإرهاب.

ومن جانبه، وصف ظريف اللقاء بـ"الجيد جدًا". وقال في تصريح اعلامي بعد اللقاء "أكدنا على مجالات التعاون الثنائي وقد تلقينا الرغبة التونسية في تطوير العلاقات".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "كان لنا حوار بخصوص القضايا الاقليمية وضرورة ايجاد حلول لإنهاء النزاعات في سورية واليمن والمشاكل التي توجد بين الدول في هذه المنطقة"

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