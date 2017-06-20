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بعد الهجوم الصاروخي الأول لطهران.. نتنياهو يحذر إيران

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مصراوي Masrawy

بعد الهجوم الصاروخي الأول لطهران.. نتنياهو يحذر إيران

12:02 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

بعد الهجوم الصاروخي الأول لطهران.. نتنياهو يحذر إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إيران من تهديد إسرائيل، قائلا "لدي رسالة واحدة لإيران: لا تهددي إسرائيل" حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وجاء تحذير نتنياهو بعدما أعلنت إيران عن إطلاق صواريخ على مواقع لتنظيم داعش شرقي سورية ردا على الهجوم الإرهابي الذي أعلن التنظيم المسؤولية عنه في وقت سابق الشهر الجاري في طهران وأسفر عن مقتل 17 شخصًا.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية "تتابع باستمرار نشاطات إيران وبياناتها".

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع افيجدور ليبرمان، خلال اجتماعه مع حزبه "إسرائيل بيتنا "اليوم الاثنين، إن إسرائيل ليست معنية بضربة إيران الصاروخية.

وأضاف "إسرائيل ليست قلقة، ومستعدة لكل تطور، ونحن على استعداد، وليس لدينا أي مخاوف".

وكان الهجوم الصاروخي هو الأول من نوعه، الذي تقوم به إيران خارج أراضيها منذ حوالي 30 عامًا

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