الأمم المتحدة تحذر من تصعيد الأوضاع في سوريا
الأمم المتحدة تحذر من تصعيد الأوضاع في سوريا
11:57 م الإثنين 19 يونيو 2017
أرشيفية
نيويورك - (أ ش أ)
حذرت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، من مخاطر الأخطاء في التقديرات والتصعيد اللاحق للوضع في سوريا، وذلك بعد إسقاط الطيران الأمريكي مقاتلة لسلاح الجو السوري في محيط بلدة "الرصافة" بريف مدينة الرقة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الفضائية - "إن هذه المخاطر تتزايد عندما لا تتطابق محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى مع هدف تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة السورية".
وكان التحالف الدولي ضد (داعش) قد صرح سابقا بأن إسقاط المقاتلة السورية جاء ردا على إلقاء الطائرة قنابل على مواقع لـ(قوات سوريا الديمقراطية).. بينما أعلن الجيش السوري أن مقاتلته كانت تشن غارات على مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي.
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق - ردا على إسقاط الطائرة - تعليق عمل المذكرة الخاصة بضمان سلامة الطيران في الأجواء السورية، والتي أبرمتها موسكو وواشنطن في أكتوبر عام 2015
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