أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تحذر من تصعيد الأوضاع في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تحذر من تصعيد الأوضاع في سوريا

11:57 م الإثنين 19 يونيو 2017

الأمم المتحدة تحذر من تصعيد الأوضاع في سوريا

أرشيفية

نيويورك - (أ ش أ)

حذرت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، من مخاطر الأخطاء في التقديرات والتصعيد اللاحق للوضع في سوريا، وذلك بعد إسقاط الطيران الأمريكي مقاتلة لسلاح الجو السوري في محيط بلدة "الرصافة" بريف مدينة الرقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الفضائية - "إن هذه المخاطر تتزايد عندما لا تتطابق محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى مع هدف تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة السورية".

وكان التحالف الدولي ضد (داعش) قد صرح سابقا بأن إسقاط المقاتلة السورية جاء ردا على إلقاء الطائرة قنابل على مواقع لـ(قوات سوريا الديمقراطية).. بينما أعلن الجيش السوري أن مقاتلته كانت تشن غارات على مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق - ردا على إسقاط الطائرة - تعليق عمل المذكرة الخاصة بضمان سلامة الطيران في الأجواء السورية، والتي أبرمتها موسكو وواشنطن في أكتوبر عام 2015

هذا المحتوى من

df1e0f7c2e.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد الهجوم الصاروخي الأول لطهران.. نتنياهو يحذر إيران

    بعد الهجوم الصاروخي الأول لطهران.. نتنياهو يحذر إيران

    أخبار
  • البنتاجون: لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا ضد أية تهديدات روسية

    البنتاجون: لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا ضد أية تهديدات روسية

    أخبار
  • ماكرون يؤكد تطابق الرؤى بين فرنسا والأردن بشأن التحديات في الشرق الأوسط

    ماكرون يؤكد تطابق الرؤى بين فرنسا والأردن بشأن التحديات في الشرق الأوسط

    أخبار
  • موسكو تهدد باستهداف طائرات التحالف الدولي في سوريا

    موسكو تهدد باستهداف طائرات التحالف الدولي في سوريا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • لفظ خارج من فريال يوسف بسبب مقلب هاني رمزي

    لفظ خارج من فريال يوسف بسبب مقلب هاني رمزيفنون

  • لماذا اعتذرت مواطنة عن إفطار الرئيس ثم تراجعت؟

    لماذا اعتذرت مواطنة عن إفطار الرئيس ثم تراجعت؟أخبار

  • على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكل مجانًا

    على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكلهو وهي

  • بالصور.. أسماك كبيرة الحجم تظهر على سطح الماء بترعة المحمودية

    بالصور.. أسماك كبيرة الحجم تظهر على سطح الماء بترعة المحموديةأخبار

  • السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات

    يوجه برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشاتأخبار

  • تقرير: مركبة تدهس مصلين خارج مسجد في لندن

    تقرير: مركبة تدهس مصلين خارج مسجد في لندنأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية