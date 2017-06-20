السياحة تنفي صدور قرار بمنع دخول السائحين اللبنانيين

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد وزارة السياحة، أن ما تردد في بعض الجرائد والمواقع الإخبارية بشأن صدور قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ والغردقة "أخبار مغلوطة"، لافتةً إلى أن ذلك يحدث بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول علي موافقة أمنية مسبقة.

وصرح يحيى، راشد وزير السياحة بأن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة من شأنه أن يزعزع ثقة السائح في منظومة السياحة المصرية، و في القرارات التي تتخذها الحكومة للتيسير على الأشقاء العرب لزيارة مصر، كما أنه يقلل من الجهود التي تبذلها الوزارة لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.

وشدد راشد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، مناشدًا الصحافة و وسائل الإعلام الرجوع الى وزارة السياحة للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها قبل نشرها.

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